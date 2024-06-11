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Байер представил новую форму на следующий сезон

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Видео с презентации

Байер представил новую форму на следующий сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Леверкузенский "Байер" представил новый комплект домашней формы на сезон 2024/2025.

Как сообщается на официальном сайте "фармацевтов", слева на футболке на груди красным цветом выделен логотип "Байер 04", а белым цветом справа - логотип британского производителя одежды Castore.

По итогам прошлого сезона "Байер" стал обладателем чемпионата и кубка Германии, а также дошёл до финала Лиги Европы, где уступил итальянской "Аталанте" со счётом 0:3. Именно это поражение прервало 51-матчевую беспроигрышную серию леверкузенцев во всех турнирах.

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Опубликовал: Александр Бураков
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