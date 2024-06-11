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Байер представил новую форму на следующий сезон
Видео с презентации
Getty Images/Global Images Ukraine
Леверкузенский "Байер" представил новый комплект домашней формы на сезон 2024/2025.
Как сообщается на официальном сайте "фармацевтов", слева на футболке на груди красным цветом выделен логотип "Байер 04", а белым цветом справа - логотип британского производителя одежды Castore.
По итогам прошлого сезона "Байер" стал обладателем чемпионата и кубка Германии, а также дошёл до финала Лиги Европы, где уступил итальянской "Аталанте" со счётом 0:3. Именно это поражение прервало 51-матчевую беспроигрышную серию леверкузенцев во всех турнирах.
???? Legendary. Unterm Kreuz.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 11, 2024
Unser neues #Werkself-Heimtrikot ist da. Schwarz, rot, mit goldenem Meisterbadge, Elementen der Stadt und natürlich dem Kreuz auf der Brust! ???? Historisch und wunderschön.
Hier geht's zum Shop! ???????? https://t.co/HZqONLRchd pic.twitter.com/cCoDstZ30w
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