Байер представил новую форму на следующий сезон

Леверкузенский "Байер" представил новый комплект домашней формы на сезон 2024/2025.

Как сообщается на официальном сайте "фармацевтов", слева на футболке на груди красным цветом выделен логотип "Байер 04", а белым цветом справа - логотип британского производителя одежды Castore.

По итогам прошлого сезона "Байер" стал обладателем чемпионата и кубка Германии, а также дошёл до финала Лиги Европы, где уступил итальянской "Аталанте" со счётом 0:3. Именно это поражение прервало 51-матчевую беспроигрышную серию леверкузенцев во всех турнирах.