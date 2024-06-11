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Гётце - о периоде после трансфера в Баварию: Моей семье угрожали в Интернете, а с братом подрались в школе

Германия

Фаны "шмелей" не одобрили уход идола

Гётце - о периоде после трансфера в Баварию: Моей семье угрожали в Интернете, а с братом подрались в школе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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32-летний полузащитник "Айнтрахта" Марио Гетце вспомнил о непростом времени для себя, и для своей семьи после перехода из дортмундской "Боруссии" в "Баварию" в 2013 году.

Напомним, что после трёх сезонов в Мюнхене Гётце вернулся в "Боруссию".

"Я никогда не забуду, как однажды 50-60 хулиганов пришли на нашу тренировку только для того, чтобы оскорблять меня.

Нужно понять, как думает 20-летний парень. Я чувствовал, что мне нужны перемены, и что игра под руководством Гвардиолы (тогдашний тренер "Баварии" - прим.) поможет мне развиваться как игроку. И я принял решение уйти, не понимая последствий.

Освистывание и баннеры болельщиков "Дортмунда" – с этим я мог бы справиться лично. Но моему младшему брату тогда было 14 лет, и с ним подрались в школе. Люди что-то говорили моей матери, моей семье угрожали в Интернете...

Это было самое тяжёлое время в нашей жизни, но трудно сказать, что я сожалею об этом", - сказал немец в интервью ZEITmagazin.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Бураков
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