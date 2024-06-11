Гётце - о периоде после трансфера в Баварию: Моей семье угрожали в Интернете, а с братом подрались в школе

32-летний полузащитник "Айнтрахта" Марио Гетце вспомнил о непростом времени для себя, и для своей семьи после перехода из дортмундской "Боруссии" в "Баварию" в 2013 году.

Напомним, что после трёх сезонов в Мюнхене Гётце вернулся в "Боруссию".