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Аугсбург приобрел голкипера Риеки Недилько Лабровича
Об этом говорится на официальном сайте немецкого клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Незадолго до официального старта Евро-2024, "Аугсбург" провернул трансфер, приобретя голкипера "Риеки" и сборной Хорватии Недилько Лабровича. Контракт вратаря с новым клубом будет действовать до конца июня 2029 года.
"Я очень рад, что этот трансфер удалось завершить, ведь "Аугсбург" - амбициозный и привлекательный клуб Бундеслиги. Играть в одной из лучших лиг Европы всегда было важной целью для меня. Мои переговоры с клубом дали понять, что я не могу отказаться от такой возможности в "Аугсбурге". Замечательно, что мы смогли заключить сделку до начала Евро, поэтому я могу полностью сконцентрироваться сначала на национальной сборной, а затем на клубном уровне", - заявил после перехода хорватский голкипер.
Добавим, что в прошлом сезоне Недилько Лабрович провел 41 матч, из которых 20 оставил свои ворота сухими, пропустив в общей сложности 35 голов.
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