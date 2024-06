Бавария собирается расстаться с Мюллером и Нойером в 2025 году - Bild

Два ключевых игрока "Баварии" могут покинуть мюнхенский клуб следующим летом.

Как сообщает Sport Bild, в руководстве "красной машины" ожидают, что голкипер Мануэль Нойер и полузащитник Томас Мюллер завершат свои профессиональные карьеры после сезона 2024/25.

Также уход этих футболистов рассматривается клубом в качестве возможность ослабить финансовую нагрузку. Зарплата каждого из ветеранов составляет около 20 миллионов евро.

Действующие трудовые соглашения Нойера и Мюллера с "Баварией" рассчитаны до 30 июня 2025 года.

