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Бавария собирается расстаться с Мюллером и Нойером в 2025 году - Bild

Германия
Обновлено

Уходит эпоха

Бавария собирается расстаться с Мюллером и Нойером в 2025 году - Bild

Getty Images/Global Images Ukraine

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Два ключевых игрока "Баварии" могут покинуть мюнхенский клуб следующим летом.

Как сообщает Sport Bild, в руководстве "красной машины" ожидают, что голкипер Мануэль Нойер и полузащитник Томас Мюллер завершат свои профессиональные карьеры после сезона 2024/25.

Также уход этих футболистов рассматривается клубом в качестве возможность ослабить финансовую нагрузку. Зарплата каждого из ветеранов составляет около 20 миллионов евро.

Действующие трудовые соглашения Нойера и Мюллера с "Баварией" рассчитаны до 30 июня 2025 года.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Опубликовал: Александр Бураков
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