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Бавария собирается расстаться с Мюллером и Нойером в 2025 году - Bild
Уходит эпоха
Getty Images/Global Images Ukraine
Два ключевых игрока "Баварии" могут покинуть мюнхенский клуб следующим летом.
Как сообщает Sport Bild, в руководстве "красной машины" ожидают, что голкипер Мануэль Нойер и полузащитник Томас Мюллер завершат свои профессиональные карьеры после сезона 2024/25.
Также уход этих футболистов рассматривается клубом в качестве возможность ослабить финансовую нагрузку. Зарплата каждого из ветеранов составляет около 20 миллионов евро.
Действующие трудовые соглашения Нойера и Мюллера с "Баварией" рассчитаны до 30 июня 2025 года.
Bayern bosses expect both Thomas Müller and Manuel Neuer to retire next summer. Both are among the top earners with an estimated salary of €20m per year each. Although that doesn't help this summer, it would free up big wages in 2025 [@SPORTBILD] pic.twitter.com/GaGJkUwYLG— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 11, 2024
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