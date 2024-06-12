РБ Лейпциг продлил контракт с Беньямином Шешко

Многочисленные топ-клубы, среди которых "Арсенал", "ПСЖ" и "Милан", интересовались 21-летним Беньямином Шешко, у которого в текущем контракте, рассчитанном до 30 июня, был пункт о выкупе в размере 65 млн евро. Однако теперь нападающий останется в "Лейпциге" как минимум еще на один сезон. В целом контракт игрока рассчитан теперь до 2029 года.

"У меня был хороший первый год в "РБ Лейпциг" и я невероятно счастлив быть здесь. Команда, клуб, город, болельщики - общий антураж для меня просто замечательный. Поэтому досрочное продление контракта стало для меня логичным следующим шагом. Несмотря на то, что в первой половине сезона я не играл и не забивал так много, этот этап был очень важным для меня и моего развития. Я чувствую большое доверие и благодарность в клубе, и это имеет решающее значение для того, чтобы я мог полностью реализовать свой потенциал. В частности, во второй половине сезона я смог отдать что-то в ответ своими голами. У нас команда с большим потенциалом и сбалансированным сочетанием молодых и опытных игроков. Я с нетерпением жду следующих шагов с этой командой. Мы уже многого достигли в моем первом сезоне и часто показывали качественный и выдающийся футбол, который мы можем принести на поле. Но впереди еще много работы, и теперь это наша общая цель", - заявил словенский нападающий после продления контракта.

Добавим, что в прошлом сезоне Беньямин Шешко провел 42 матча, где отметился 18 голами и 2 передачами. В составе "Лейпцига" словенец также выиграл Суперкубок Германии.