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Байер стремится как можно быстрее подписать капитана Жироны

Германия

Алейш Гарсия заинтересовал немецкий клуб

Байер стремится как можно быстрее подписать капитана Жироны

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Леверкузенский "Байер" стремится как можно быстрее подписать полузащитника "Жироны" Алейша Гарсию.

По информации Фабрицио Романо, за последние 24 часа были установлены новые контакты с испанским клубом. Леверкузенцы стремятся действовать быстро, чтобы избежать конкуренции со стороны "Вест Хэма".

У полузащитника контракт с "Жироной" рассчитан до 30 июня 2026 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 25 миллионов евро.

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Байер (Леверкузен) Жирона Алейш Гарсия Вест Хэм
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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