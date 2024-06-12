Байер стремится как можно быстрее подписать капитана Жироны

Леверкузенский "Байер" стремится как можно быстрее подписать полузащитника "Жироны" Алейша Гарсию.

По информации Фабрицио Романо, за последние 24 часа были установлены новые контакты с испанским клубом. Леверкузенцы стремятся действовать быстро, чтобы избежать конкуренции со стороны "Вест Хэма".

У полузащитника контракт с "Жироной" рассчитан до 30 июня 2026 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 25 миллионов евро.