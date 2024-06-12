Дайо Упамекано: Прошлый сезон не был самым тяжелым в моей карьере

Центральный защитник "Баварии" и сборной Франции Дайо Упамекано рассказал о прошедшем сезоне.

"Нет, он не был самым тяжелым в моей карьере. Но это правда, что он был сложным, потому что я не играл достаточно.

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Я всегда был настроен позитивно и продолжал работать, хотя выходил на поле реже. Я старался получить свои минуты. Сейчас я полностью сосредоточен на сборной. Насчет "Баварии" - посмотрим после Евро".