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Упамекано: Прошлый сезон не был самым тяжелым в моей карьере. Насчет Баварии - посмотрим после Евро
Игрок выступил на пресс-конференции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Баварии" и сборной Франции Дайо Упамекано рассказал о прошедшем сезоне.
"Нет, он не был самым тяжелым в моей карьере. Но это правда, что он был сложным, потому что я не играл достаточно.
Я всегда был настроен позитивно и продолжал работать, хотя выходил на поле реже. Я старался получить свои минуты. Сейчас я полностью сосредоточен на сборной. Насчет "Баварии" - посмотрим после Евро".
Напомним, Упамекано в прошлом сезоне забил 1 гол в 33 матчах.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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