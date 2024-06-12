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Капитан Жироны вскоре станет игроком Байера - Инсайдер

Германия
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Капитан Жироны вскоре станет игроком Байера - Инсайдер

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"Байер" достиг устной договоренности о подписании испанского полузащитника Алейша Гарсии из "Жироны".

По информации Фабрицио Романо, сумма отступных превысит 18 миллионов евро. На этой неделе игрок должен пройти медицинское обследование.

Напомним, что у полузащитника контракт с "Жироной" рассчитан до 30 июня 2026 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 25 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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