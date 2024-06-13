  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Гол Кейна признали лучшим в сезоне Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гол Кейна признали лучшим в сезоне Бундеслиги

Германия

В чемпионате Германии выбрали самый эффектный удар в розыгрыше

Гол Кейна признали лучшим в сезоне Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В дебютной для себя кампании в составе "Баварии" Харри Кейн отличился 36 раз в первенстве страны. Один из результативных ударов оказался настолько мастерским, что победил в номинации "Гол сезона".

Читайте также: Экс-игрок Баварии призывает мюнхенский клуб продать Кейна

Речь идет о взятии ворот в домашнем поединке против "Дармштадта". При счете 3:0 английский бомбардир решил рискнуть и нанести удар со своей половины поля. Вратарь соперника не ожидал такого решения.

В кампании 2023/24 форвард оформил 60 результативных действий в 45 поединках.

По теме
yellow-arrow
Капитан Жироны вскоре станет игроком Байера - Инсайдер
yellow-arrow
Упамекано: Прошлый сезон не был самым тяжелым в моей карьере. Насчет Баварии - посмотрим после Евро
yellow-arrow
Милан интересуется центральным защитником берлинского Униона
Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bundesliga
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости