Гол Кейна признали лучшим в сезоне Бундеслиги

В дебютной для себя кампании в составе "Баварии" Харри Кейн отличился 36 раз в первенстве страны. Один из результативных ударов оказался настолько мастерским, что победил в номинации "Гол сезона".

Речь идет о взятии ворот в домашнем поединке против "Дармштадта". При счете 3:0 английский бомбардир решил рискнуть и нанести удар со своей половины поля. Вратарь соперника не ожидал такого решения.

В кампании 2023/24 форвард оформил 60 результативных действий в 45 поединках.