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Гол Кейна признали лучшим в сезоне Бундеслиги
В чемпионате Германии выбрали самый эффектный удар в розыгрыше
Getty Images/Global Images Ukraine
В дебютной для себя кампании в составе "Баварии" Харри Кейн отличился 36 раз в первенстве страны. Один из результативных ударов оказался настолько мастерским, что победил в номинации "Гол сезона".
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Речь идет о взятии ворот в домашнем поединке против "Дармштадта". При счете 3:0 английский бомбардир решил рискнуть и нанести удар со своей половины поля. Вратарь соперника не ожидал такого решения.
В кампании 2023/24 форвард оформил 60 результативных действий в 45 поединках.
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