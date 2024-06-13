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Штутгарт продлил контракт с Атаканом Каразором
Об этом сообщается на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" продолжает закладывать фундамент на будущее и последним шагом клуба стало продление контракта Атакана Каразора, чье соглашение должно было завершиться в 2026 году. Теперь его контракт продлили еще на два года - до 30 июня 2028 года. 27-летний игрок выступает за "швабов" с 2019 года, что делает его одним из самых опытных игроков в составе команды.
"Я очень горжусь тем, что продлил свой контракт в "Штутгарте". Для меня это невероятное ощущение - играть за такой великий клуб. Меня тепло приняли с первого дня, и я чувствую себя здесь очень хорошо. Прошлый сезон прошел для нас прекрасно, и я сделаю все возможное, чтобы мы продолжали быть успешными и в будущем", - заявил Атакан Каразор после продолжения сотрудничества.
Добавим, что опорный полузащитник в прошлом сезоне провел 37 матчей и отметился 4 результативными передачами.
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