Штутгарт продлил контракт с Атаканом Каразором

"Штутгарт" продолжает закладывать фундамент на будущее и последним шагом клуба стало продление контракта Атакана Каразора, чье соглашение должно было завершиться в 2026 году. Теперь его контракт продлили еще на два года - до 30 июня 2028 года. 27-летний игрок выступает за "швабов" с 2019 года, что делает его одним из самых опытных игроков в составе команды.

"Я очень горжусь тем, что продлил свой контракт в "Штутгарте". Для меня это невероятное ощущение - играть за такой великий клуб. Меня тепло приняли с первого дня, и я чувствую себя здесь очень хорошо. Прошлый сезон прошел для нас прекрасно, и я сделаю все возможное, чтобы мы продолжали быть успешными и в будущем", - заявил Атакан Каразор после продолжения сотрудничества.

Добавим, что опорный полузащитник в прошлом сезоне провел 37 матчей и отметился 4 результативными передачами.