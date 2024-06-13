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Романо: Хироки Ито перейдет в мюнхенскую Баварию

Германия

Уже совсем скоро клуб должен объявить о трансфере игрока

Романо: Хироки Ито перейдет в мюнхенскую Баварию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" имела большие проблемы в линии обороны на протяжении всего сезона. Мюнхенский клуб завершил прошлую кампанию без единого трофея впервые за более чем 10 лет. Это побудило руководство "Баварии" искать новых игроков, которые могут улучшить ситуацию в защите.

По сообщению Фабрицио Романо, первым трансфером мюнхенцев этим летом будет Хироки Ито из "Штутгарта". С игроком подпишут пятилетний контракт, а сейчас японец проходит медицинское обследование. "Штутгарт" получит за своего центрального защитника 30 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Хироки Ито провел 29 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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