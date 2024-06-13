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Романо: Хироки Ито перейдет в мюнхенскую Баварию
Уже совсем скоро клуб должен объявить о трансфере игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" имела большие проблемы в линии обороны на протяжении всего сезона. Мюнхенский клуб завершил прошлую кампанию без единого трофея впервые за более чем 10 лет. Это побудило руководство "Баварии" искать новых игроков, которые могут улучшить ситуацию в защите.
По сообщению Фабрицио Романо, первым трансфером мюнхенцев этим летом будет Хироки Ито из "Штутгарта". С игроком подпишут пятилетний контракт, а сейчас японец проходит медицинское обследование. "Штутгарт" получит за своего центрального защитника 30 млн евро.
???????? Hiroki Itō to Bayern, here we go! Agreement in place with the player on five year contract, next step medical tests.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2024
Bayern trigger €30m release clause from Stuttgart for 25 year old Japanese defender.
Bayern also remain in talks for Jonathan Tah. pic.twitter.com/yFps2k2GEj
Добавим, что в прошлом сезоне Хироки Ито провел 29 матчей и отдал 2 результативные передачи.
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