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Sky Sport: Эдин Терзич подал в отставку с поста тренера Боруссии

Германия

Очень неприятная ситуация для дортмундцев

Sky Sport: Эдин Терзич подал в отставку с поста тренера Боруссии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер дортмундцев Эдин Терзич вчера вечером предложил уйти в отставку с поста тренера "Боруссии". Немецкий специалист еще имел контракт с клубом до 2025 года.

По информации Sky Sport, в ближайшее время состоится совещание среди руководства клуба, чтобы обсудить дальнейшее развитие событий. Вероятность отставки Терзича является высокой.

Напомним, что под руководством Эдина Терзича "Боруссия" дошла до нынешнего финала Лиги чемпионов, а также выиграла Кубок Германии в 2021 году.

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Боруссия (Дортмунд) Эдин Терзич
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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