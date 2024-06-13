Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Sky Sport: Эдин Терзич подал в отставку с поста тренера Боруссии
Очень неприятная ситуация для дортмундцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер дортмундцев Эдин Терзич вчера вечером предложил уйти в отставку с поста тренера "Боруссии". Немецкий специалист еще имел контракт с клубом до 2025 года.
По информации Sky Sport, в ближайшее время состоится совещание среди руководства клуба, чтобы обсудить дальнейшее развитие событий. Вероятность отставки Терзича является высокой.
???? BREAKING! Exklusiv: Edin Terzic (41) soll gestern Abend seinen Rücktritt als #BVB-Trainer angeboten haben! Kommt es zum großen Knall in Dortmund?????— Patrick Berger (@berger_pj) June 13, 2024
Aktuell tagt die Elefantenrunde noch in Brackel. Pikant: Auch Justiziar Dr. Robin Steden ist da. ⚫️????@Sky_Jesco @SkySportDE
Напомним, что под руководством Эдина Терзича "Боруссия" дошла до нынешнего финала Лиги чемпионов, а также выиграла Кубок Германии в 2021 году.
Популярное сейчас
- В Хусте сообщили, где сейчас находится мобилизованный футболист команды
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- УАФ будет бороться за юного бомбардира. У него 20+ голов за Байер
- Гётце - о периоде после трансфера в Баварию: Моей семье угрожали в Интернете, а с братом подрались в школе
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО