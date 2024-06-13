Sky Sport: Эдин Терзич подал в отставку с поста тренера Боруссии

Тренер дортмундцев Эдин Терзич вчера вечером предложил уйти в отставку с поста тренера "Боруссии". Немецкий специалист еще имел контракт с клубом до 2025 года.

По информации Sky Sport, в ближайшее время состоится совещание среди руководства клуба, чтобы обсудить дальнейшее развитие событий. Вероятность отставки Терзича является высокой.

???? BREAKING! Exklusiv: Edin Terzic (41) soll gestern Abend seinen Rücktritt als #BVB-Trainer angeboten haben! Kommt es zum großen Knall in Dortmund?????



Aktuell tagt die Elefantenrunde noch in Brackel. Pikant: Auch Justiziar Dr. Robin Steden ist da. ⚫️????@Sky_Jesco @SkySportDE — Patrick Berger (@berger_pj) June 13, 2024

Напомним, что под руководством Эдина Терзича "Боруссия" дошла до нынешнего финала Лиги чемпионов, а также выиграла Кубок Германии в 2021 году.