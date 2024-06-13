Манчестер Юнайтед проявляет интерес к защитнику Баварии

Недавно стало известно, что мюнхенский гранд готов рассмотреть продажу одного из своих центральных защитников Маттейса де Лигта. Также "Бавария" в ближайшее время официально оформит трансфер другого игрока на эту позицию Хироки Ито, поэтому немецкий клуб будет иметь избыток футболистов в центре обороны.

Сообщается, что Эрик Тен Хаг, который должен остаться во главе "МЮ" после неудачного сезона, все еще является большим поклонником Маттейса де Лигта и он ищет нового центрального защитника. Голландец может покинуть "Баварию", если получит соответствующее предложение.

Добавим, что Маттейс де Лигт провел в прошлом сезоне 30 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 65 млн евро.