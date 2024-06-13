Официально: Эдин Терзич ушел в отставку из Боруссии

Эдин Терзич больше не является главным тренером дортмундской "Боруссии". Немецкий специалист попросил руководство клуба расторгнуть его контракт с немедленным вступлением в силу. После совместного обсуждения дортмундская "Боруссия" удовлетворила требование.

"Дорогие борусовцы, хотя мне сейчас очень больно, я хотел бы сообщить вам, что с сегодняшнего дня я покидаю BVB. Для меня было огромной честью привести этот великий клуб к победе в Кубке Германии и, совсем недавно, к финалу Лиги чемпионов. Тот, кто меня знает, знает, что в течение последних нескольких недель в моей груди бились два сердца при принятии этого решения. Но даже после интенсивных обсуждений мое основное ощущение не изменилось. Я лишь желаю дортмундской "Боруссии" всего наилучшего, спасибо и прощаюсь", - заявил Эдин Терзич.

Edin Terzic verlässt den BVB



Borussia Dortmund und Trainer Edin Terzic gehen getrennte Wege. Der 41-Jährige bat den BVB um die sofortige Auflösung seines Vertrages. Borussia Dortmund hat der Bitte nach einem gemeinsamen Gespräch entsprochen.



????️???? https://t.co/IyygoG0dZA pic.twitter.com/7MQtGaolz3 — Borussia Dortmund (@BVB) June 13, 2024

Добавим, что Эдин Терзич возглавлял клуб дважды: в сезоне 2020/21 и с 2022 по 2024 годы.