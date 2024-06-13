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Официально: Эдин Терзич ушел в отставку из Боруссии
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эдин Терзич больше не является главным тренером дортмундской "Боруссии". Немецкий специалист попросил руководство клуба расторгнуть его контракт с немедленным вступлением в силу. После совместного обсуждения дортмундская "Боруссия" удовлетворила требование.
"Дорогие борусовцы, хотя мне сейчас очень больно, я хотел бы сообщить вам, что с сегодняшнего дня я покидаю BVB. Для меня было огромной честью привести этот великий клуб к победе в Кубке Германии и, совсем недавно, к финалу Лиги чемпионов. Тот, кто меня знает, знает, что в течение последних нескольких недель в моей груди бились два сердца при принятии этого решения. Но даже после интенсивных обсуждений мое основное ощущение не изменилось. Я лишь желаю дортмундской "Боруссии" всего наилучшего, спасибо и прощаюсь", - заявил Эдин Терзич.
Edin Terzic verlässt den BVB— Borussia Dortmund (@BVB) June 13, 2024
Borussia Dortmund und Trainer Edin Terzic gehen getrennte Wege. Der 41-Jährige bat den BVB um die sofortige Auflösung seines Vertrages. Borussia Dortmund hat der Bitte nach einem gemeinsamen Gespräch entsprochen.
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Добавим, что Эдин Терзич возглавлял клуб дважды: в сезоне 2020/21 и с 2022 по 2024 годы.
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