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Официально: Эдин Терзич ушел в отставку из Боруссии

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Официально: Эдин Терзич ушел в отставку из Боруссии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Эдин Терзич больше не является главным тренером дортмундской "Боруссии". Немецкий специалист попросил руководство клуба расторгнуть его контракт с немедленным вступлением в силу. После совместного обсуждения дортмундская "Боруссия" удовлетворила требование.

"Дорогие борусовцы, хотя мне сейчас очень больно, я хотел бы сообщить вам, что с сегодняшнего дня я покидаю BVB. Для меня было огромной честью привести этот великий клуб к победе в Кубке Германии и, совсем недавно, к финалу Лиги чемпионов. Тот, кто меня знает, знает, что в течение последних нескольких недель в моей груди бились два сердца при принятии этого решения. Но даже после интенсивных обсуждений мое основное ощущение не изменилось. Я лишь желаю дортмундской "Боруссии" всего наилучшего, спасибо и прощаюсь", - заявил Эдин Терзич.

Добавим, что Эдин Терзич возглавлял клуб дважды: в сезоне 2020/21 и с 2022 по 2024 годы.

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Боруссия (Дортмунд) Эдин Терзич
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Источник:
Боруссія Дортмунд
Опубликовал: Александр Гресь
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