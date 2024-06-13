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Де Лигт - о своем будущем в Баварии: Сейчас я очень счастлив
Маттейс де Лигт сейчас сосредоточен на Евро
Бавария
Защитник "Баварии" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт прокомментировал свое будущее в клубе.
"Я уже сказал, что мне сейчас не время думать об этом. Я сыграл свой второй сезон в "Баварии", и я очень счастлив. Сейчас я сосредоточен на Евро-2024, а потом... посмотрим, что будет".
Маттейс присоединился к немецкому клубу в 2022 году из "Ювентуса" за 70 миллионов евро. У футболиста контракт с "Баварией" действует до июня 2027 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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