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Лучший бомбардир Штутгарта отреагировал на слухи о переходе в Боруссию Д
В ближайшее время мы с вами все узнаем (с)
transfermarkt
Нападающего "Штутгарта" Сэру Гирасси уже давно связывают с переходом в дортмундскую "Боруссию".
28-летний футболист отреагировал на эти слухи:
"Могу ли я представить себе переход в "Боруссию"? Однозначно. Это очень большой клуб, но я все еще игрок "Штутгарта". И именно сейчас время насладиться отпуском, а в ближайшее время мы с вами все узнаем".
Отметим, что у Серу контракт со своим клубом истекает 30 июня 2026 года.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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