Лучший бомбардир Штутгарта отреагировал на слухи о переходе в Боруссию Д

Нападающего "Штутгарта" Сэру Гирасси уже давно связывают с переходом в дортмундскую "Боруссию".

28-летний футболист отреагировал на эти слухи:

"Могу ли я представить себе переход в "Боруссию"? Однозначно. Это очень большой клуб, но я все еще игрок "Штутгарта". И именно сейчас время насладиться отпуском, а в ближайшее время мы с вами все узнаем".