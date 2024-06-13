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Стало известно имя преемника Терзича в дортмундской Боруссии

Германия
Обновлено

Нури Шахин - новый главный тренер команды?

Стало известно имя преемника Терзича в дортмундской Боруссии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 13 июня, дортмундская "Боруссия" рассталась со своим главным тренером Эдином Терзичем.

Как сообщает Фабрицио Романо, новым наставником клуба станет Нури Шахин, который с января был ассистентом Терзича. Переговоры между всеми сторонами должны состояться сегодня, 13 июня.

Для Шахина это может быть его вторая работа на посту главного тренера команды. До дортмундской "Боруссии" он руководил турецким "Антальяспором", одержав 38 побед и 23 ничьих в 92 матчах.

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Боруссия (Дортмунд) Нури Шахин Эдин Терзич
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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