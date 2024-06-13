Стало известно имя преемника Терзича в дортмундской Боруссии

В четверг, 13 июня, дортмундская "Боруссия" рассталась со своим главным тренером Эдином Терзичем.

Как сообщает Фабрицио Романо, новым наставником клуба станет Нури Шахин, который с января был ассистентом Терзича. Переговоры между всеми сторонами должны состояться сегодня, 13 июня.

Для Шахина это может быть его вторая работа на посту главного тренера команды. До дортмундской "Боруссии" он руководил турецким "Антальяспором", одержав 38 побед и 23 ничьих в 92 матчах.