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Мюнхенская Бавария подписала игрока сборной Японии
Контракт рассчитан на 4 года
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" объявила о подписании защитника Хироки Ито из "Штутгарта".
Игрок заключил договор с немецким клубом до 30 июня 2028 года.
"Для меня большая честь иметь возможность играть за один из крупнейших клубов мира. Я хочу внести свой вклад в то, чтобы "Бавария" выиграла много титулов. Пришло время сделать новый шаг", - сказал футболист.
✍️ #FCBayern verpflichtet Hiroki #Ito ????⚪— FC Bayern München (@FCBayern) June 13, 2024
???? https://t.co/cR92ufNCJu#ServusHiroki #MiaSanMia pic.twitter.com/vHfviP3b6F
В прошлом сезоне Хироки Ито провел 29 матчей и отдал 2 результативные передачи.
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