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Мюнхенская Бавария подписала игрока сборной Японии

Германия
Обновлено

Контракт рассчитан на 4 года

Мюнхенская Бавария подписала игрока сборной Японии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" объявила о подписании защитника Хироки Ито из "Штутгарта".

Игрок заключил договор с немецким клубом до 30 июня 2028 года.

"Для меня большая честь иметь возможность играть за один из крупнейших клубов мира. Я хочу внести свой вклад в то, чтобы "Бавария" выиграла много титулов. Пришло время сделать новый шаг", - сказал футболист.

В прошлом сезоне Хироки Ито провел 29 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
fc bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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