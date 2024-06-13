Мюнхенская Бавария подписала игрока сборной Японии

"Бавария" объявила о подписании защитника Хироки Ито из "Штутгарта".

Игрок заключил договор с немецким клубом до 30 июня 2028 года.

"Для меня большая честь иметь возможность играть за один из крупнейших клубов мира. Я хочу внести свой вклад в то, чтобы "Бавария" выиграла много титулов. Пришло время сделать новый шаг", - сказал футболист.