Байер официально объявил о подписании капитана Жироны

"Байер" объявил о трансфере испанского полузащитника Алейша Гарсии из "Жироны".

Игрок подписал контракт с немецким клубом до 2029 года.

"Гарсия - игрок с отличными стратегическими навыками, он чрезвычайно точен в пасах", - сказал спортивный директор "Байера" Симон Рольфес.

Алейш присоединился к "Жироне" в 2021 году как свободный агент. Футболист в прошлом сезоне Ла Лиги сыграл 37 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.