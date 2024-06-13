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Байер официально объявил о подписании капитана Жироны
Он игрок с отличными стратегическими навыками (с)
"Байер" объявил о трансфере испанского полузащитника Алейша Гарсии из "Жироны".
Игрок подписал контракт с немецким клубом до 2029 года.
"Гарсия - игрок с отличными стратегическими навыками, он чрезвычайно точен в пасах", - сказал спортивный директор "Байера" Симон Рольфес.
???? #Bayer04 nimmt Top-Profi @97_aleix unter Vertrag. Der defensive Mittelfeldspieler hat bis 2029 unterschrieben. ✍️ ????❤️— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 13, 2024
???? Mehr zum Transfer: https://t.co/zd2SVgRCNl#Werkself | #Winnerkusen pic.twitter.com/Zxhym1VQlH
Алейш присоединился к "Жироне" в 2021 году как свободный агент. Футболист в прошлом сезоне Ла Лиги сыграл 37 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.
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