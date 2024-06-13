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Байер официально объявил о подписании капитана Жироны

Германия
Обновлено

Он игрок с отличными стратегическими навыками (с)

Байер официально объявил о подписании капитана Жироны

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"Байер" объявил о трансфере испанского полузащитника Алейша Гарсии из "Жироны".

Игрок подписал контракт с немецким клубом до 2029 года.

"Гарсия - игрок с отличными стратегическими навыками, он чрезвычайно точен в пасах", - сказал спортивный директор "Байера" Симон Рольфес.

Алейш присоединился к "Жироне" в 2021 году как свободный агент. Футболист в прошлом сезоне Ла Лиги сыграл 37 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

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Байер (Леверкузен) Жирона Алейш Гарсия
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Источник:
bayer
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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MaximSK (Киев)
13.06.2024 в 22:03
Быстро ушел из Жироны, еще капитаном был. Если он так легко ушел, то другие игроки вроде Савио точно уйдут.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
13.06.2024 в 22:03
Быстро ушел из Жироны, еще капитаном был. Если он так легко ушел, то другие игроки вроде Савио точно уйдут.
Ответить
0
0

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