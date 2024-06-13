  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Легенда Боруссии Д Хуммельс летом, вероятно, покинет свой клуб - Инсайдер
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда Боруссии Д Хуммельс летом, вероятно, покинет свой клуб - Инсайдер

Германия
Обновлено

Футболист еще не определился с будущим клубом

Легенда Боруссии Д Хуммельс летом, вероятно, покинет свой клуб - Инсайдер

Фото: Squawka/автор невідомий

Новина українською

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс летом может покинуть свой клуб как свободный агент. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Футболист в ближайшее время планирует оценить все свои варианты, но все же приоритетом являются европейские клубы.

Хуммельс сыграл 508 матчей в составе "Боруссии". А в сезоне 2023/24 на его счету 40 проведенных встреч, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.

Читайте такжеСтало известно имя преемника Терзича в дортмундской Боруссии
По теме
yellow-arrow
Байер официально объявил о подписании капитана Жироны
yellow-arrow
Мюнхенская Бавария подписала игрока сборной Японии
yellow-arrow
Стало известно имя преемника Терзича в дортмундской Боруссии
Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости