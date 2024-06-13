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Легенда Боруссии Д Хуммельс летом, вероятно, покинет свой клуб - Инсайдер
Футболист еще не определился с будущим клубом
Фото: Squawka/автор невідомий
Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс летом может покинуть свой клуб как свободный агент. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Футболист в ближайшее время планирует оценить все свои варианты, но все же приоритетом являются европейские клубы.
Хуммельс сыграл 508 матчей в составе "Боруссии". А в сезоне 2023/24 на его счету 40 проведенных встреч, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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