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Вердер продлил контракт с Джастином Нджинма
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бременский "Вердер" решил продлить контракт со своим нападающим Джастином Нджинма. У игрока должно было закончиться соглашение этим летом, но обе стороны смогли договориться о дальнейшем сотрудничестве. Продолжительность нового контракта пока неизвестно.
"Я чувствую себя как дома в этой команде и в Бремене. Атмосфера на домашних матчах просто удивительная. У нас хорошая команда, которая достигла значительного прогресса в прошлом году. Я очень хорошо чувствую себя в "Вердере" и думаю, что здесь я смогу сделать еще больше шагов вперед в своей карьере. Именно поэтому я решил продлить свой контракт", - заявил немецкий нападающий после продления соглашения.
Добавим, что Джастин Нджинма в этом сезоне провел 24 матча, где отметился 6 голами и 2 передачами.
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