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Вердер продлил контракт с Джастином Нджинма

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Вердер продлил контракт с Джастином Нджинма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бременский "Вердер" решил продлить контракт со своим нападающим Джастином Нджинма. У игрока должно было закончиться соглашение этим летом, но обе стороны смогли договориться о дальнейшем сотрудничестве. Продолжительность нового контракта пока неизвестно.

"Я чувствую себя как дома в этой команде и в Бремене. Атмосфера на домашних матчах просто удивительная. У нас хорошая команда, которая достигла значительного прогресса в прошлом году. Я очень хорошо чувствую себя в "Вердере" и думаю, что здесь я смогу сделать еще больше шагов вперед в своей карьере. Именно поэтому я решил продлить свой контракт", - заявил немецкий нападающий после продления соглашения.

Добавим, что Джастин Нджинма в этом сезоне провел 24 матча, где отметился 6 голами и 2 передачами.

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Вердер (Бремен)
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Источник:
Вердер
Опубликовал: Александр Гресь
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