Официально: Матс Хуммельс покидает дортмундскую Боруссию

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс покидает свой клуб этим летом. Это результат переговоров, состоявшихся на этой неделе между спортивным директором BVB Ларсом Рикеном, спортивным директором Себастьяном Келем и игроком.

"Дорогие болельщики, мое время в черно-желтых цветах подходит к концу после более чем 13 лет. Для меня было огромной честью и удовольствием играть за БВБ так долго и быть частью пути от 13-го места в январе 2008 года до того, чем является "Боруссия" Дортмунд сегодня. Этот клуб и его болельщики - это нечто очень особенное, а для меня это намного больше. Я также хотел бы поблагодарить всех сотрудников BVB, делающие большую работу для этого клуба, и, конечно, бесчисленное количество замечательных тренеров и фантастических игроков, с которыми я имел возможность встречаться здесь. Я буду скучать по вам", - заявил Матс Хуммельс.

За время своего пребывания в "Боруссии" игрок по два раза выигрывал Бундеслигу, Кубок и трижды Суперкубок Германии. Матс Хуммельс также играл в двух финалах Лиги чемпионов в 2013 и 2024 годах. Всего за дортмундцев защитник провел 503 матча, где отметился 38 голами и 23 передачами.