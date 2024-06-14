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Нури Шахин официально стал главным тренером дортмундской Боруссии
Контракт специалиста рассчитан до 2027 года
Getty Images / Global Images Ukraine
В пятницу, 14 июня, дортмундская "Боруссия" назначила Нури Шахина новым главным тренером команды.
Специалист подписал контракт с немецким клубом до 30 июня 2027 года.
A new head coach. pic.twitter.com/BGnBd823gu— Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2024
Для Шахина это уже вторая работа на аналогичной должности. До "Боруссии" он работал в турецком "Антальяспоре". Стоит отметить, что Нури также с 1 января 2024 года был ассистентом Эдина Терзича, бывшего тренера дортмундского клуба.
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Источник:bvb
Опубликовал: Екатерина Власова
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