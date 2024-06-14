Нури Шахин официально стал главным тренером дортмундской Боруссии

В пятницу, 14 июня, дортмундская "Боруссия" назначила Нури Шахина новым главным тренером команды.

Специалист подписал контракт с немецким клубом до 30 июня 2027 года.

A new head coach. pic.twitter.com/BGnBd823gu — Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2024

Для Шахина это уже вторая работа на аналогичной должности. До "Боруссии" он работал в турецком "Антальяспоре". Стоит отметить, что Нури также с 1 января 2024 года был ассистентом Эдина Терзича, бывшего тренера дортмундского клуба.