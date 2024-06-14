Шахин поделился своими эмоциями о подписанном контракте с Боруссией

Недавно Нури Шахин подписал контракт с дортмундской "Боруссией".

По этому поводу специалист поделился своими эмоциями:

"Для меня большая честь быть тренером дортмундского клуба. Я хотел бы поблагодарить всех за доверие, которое они мне оказали. С первого дня мы будем делать все возможное с большой энергией и страстью, чтобы максимизировать наш успех".