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Шахин поделился своими эмоциями о подписанном контракте с Боруссией
Для меня большая честь (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Недавно Нури
По этому поводу специалист поделился своими эмоциями:
"Для меня большая честь быть тренером дортмундского клуба. Я хотел бы поблагодарить всех за доверие, которое они мне оказали. С первого дня мы будем делать все возможное с большой энергией и страстью, чтобы максимизировать наш успех".
???? Nuri #Sahin wird BVB-Cheftrainer! Der 35-Jährige, der in seiner Karriere insgesamt 274 Pflichtspiele für Schwarzgelb absolviert hat, erhält einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag! ✍️— Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2024
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