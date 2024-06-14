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Шахин поделился своими эмоциями о подписанном контракте с Боруссией

Германия
Обновлено

Для меня большая честь (с)

Шахин поделился своими эмоциями о подписанном контракте с Боруссией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно Нури Шахин подписал контракт с дортмундской "Боруссией".

По этому поводу специалист поделился своими эмоциями:

"Для меня большая честь быть тренером дортмундского клуба. Я хотел бы поблагодарить всех за доверие, которое они мне оказали. С первого дня мы будем делать все возможное с большой энергией и страстью, чтобы максимизировать наш успех".

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Боруссия (Дортмунд) Нури Шахин
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Источник:
bvb
Опубликовал: Екатерина Власова
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