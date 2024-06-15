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Де Лигт не входит в планы Компани. Он хочет покинуть Баварию летом

Германия

Претенденты уже есть

Де Лигт не входит в планы Компани. Он хочет покинуть Баварию летом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Баварии" Маттейс Де Лигт не входит в планы нового главного тренера команды Венсана Компани. Об этом сообщает Николо Скира.

Нидерландец хочет покинуть команду во время ближайшего трансферного окна.

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику. Наставнику "манкунианцев" Эрику тен Хаг нравится игра де Лигта со времен их сотрудничества в "Аяксе". Защитник провел под руководством этого тренера 70 матчей – самый большой показатель в карьере футболиста.

Де Лигт присоединился к "Баварии" летом 2022 года. Тогда мюнхенцы заплатили "Ювентусу" 67 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Маттейса 30 матчей во всех турнирах.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Матейс де Лигт
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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