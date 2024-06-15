Де Лигт не входит в планы Компани. Он хочет покинуть Баварию летом

Центральный защитник "Баварии" Маттейс Де Лигт не входит в планы нового главного тренера команды Венсана Компани. Об этом сообщает Николо Скира.

Нидерландец хочет покинуть команду во время ближайшего трансферного окна.

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику. Наставнику "манкунианцев" Эрику тен Хаг нравится игра де Лигта со времен их сотрудничества в "Аяксе". Защитник провел под руководством этого тренера 70 матчей – самый большой показатель в карьере футболиста.

Де Лигт присоединился к "Баварии" летом 2022 года. Тогда мюнхенцы заплатили "Ювентусу" 67 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Маттейса 30 матчей во всех турнирах.