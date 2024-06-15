Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Лигт не входит в планы Компани. Он хочет покинуть Баварию летом
Претенденты уже есть
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Баварии" Маттейс Де Лигт не входит в планы нового главного тренера команды Венсана Компани. Об этом сообщает Николо Скира.
Нидерландец хочет покинуть команду во время ближайшего трансферного окна.
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику. Наставнику "манкунианцев" Эрику тен Хаг нравится игра де Лигта со времен их сотрудничества в "Аяксе". Защитник провел под руководством этого тренера 70 матчей – самый большой показатель в карьере футболиста.
Де Лигт присоединился к "Баварии" летом 2022 года. Тогда мюнхенцы заплатили "Ювентусу" 67 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Маттейса 30 матчей во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Президент Металлиста 1925 назвал причины, из-за которых он может отвернуться от футбола
- Пенальти, красная, автогол, офсайдный гол, 0 ударов от гостей. Германия – Шотландия 5:1. Обзор матча и видео голов
- Евро-2024. Германия – Шотландия 5:1. Идеальный старт
- "Даже если поступит предложение - я не хочу". Довбик назвал клуб, в который он точно не перейдет
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО