Бавария продлила соглашение с Александром Павловичем

"Бавария" продлила контракт с 20-летним Александром Павловичем до 30 июня 2029 года. Полузащитник, родившийся в Мюнхене, выступает за мюнхенцев с семи лет и в прошлом сезоне закрепил за собой место основного игрока команды.

"К сожалению, этот тонзиллит лишил меня мечты сыграть на чемпионате Европы на родном поле, что очень разочаровывает, но я очень рад, что мой контракт с "Баварией" продлен до 2029 года. Это свидетельствует о доверии клуба ко мне, которое я стремлюсь отплатить. "Бавария" - это мой дом. Я горжусь, счастлив и благодарен за доверие, хочу выигрывать трофеи с командой и продолжать свое личное развитие", - заявил немецкий полузащитник после подписания контракта.

Добавим, что в прошлом сезоне Александар Павлович провел 22 матча, где отметился 2 голами и 2 ассистами.