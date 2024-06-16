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Бавария продлила соглашение с Александром Павловичем
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" продлила контракт с 20-летним Александром Павловичем до 30 июня 2029 года. Полузащитник, родившийся в Мюнхене, выступает за мюнхенцев с семи лет и в прошлом сезоне закрепил за собой место основного игрока команды.
"К сожалению, этот тонзиллит лишил меня мечты сыграть на чемпионате Европы на родном поле, что очень разочаровывает, но я очень рад, что мой контракт с "Баварией" продлен до 2029 года. Это свидетельствует о доверии клуба ко мне, которое я стремлюсь отплатить. "Бавария" - это мой дом. Я горжусь, счастлив и благодарен за доверие, хочу выигрывать трофеи с командой и продолжать свое личное развитие", - заявил немецкий полузащитник после подписания контракта.
Добавим, что в прошлом сезоне Александар Павлович провел 22 матча, где отметился 2 голами и 2 ассистами.
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