Менхенгладбахская Боруссия продлила контракт с Штефаном Лайнером

Менхенгладбахская "Боруссия" продлила сотрудничество с 31-летним Штефаном Лайнером, у которого 30 июня заканчивалось соглашение. Австриец подписал с клубом контракт, который будет действовать до конца июня 2026 года.

"Мне нравится играть за "Боруссию". Прошлый сезон был непростым, как для меня лично, так и для клуба. Теперь я с нетерпением жду возможности отплатить за доверие, которое мне оказали, и отдать все, чтобы мы смогли улучшить свои результаты по сравнению с прошлым сезоном", - заявил австрийский защитник после продления соглашения.

Добавим, что в прошлом сезоне Штефан Лайнер провел 16 матчей и отметился одной результативной передачей.