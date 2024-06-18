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Менхенгладбахская Боруссия продлила контракт с Штефаном Лайнером
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Менхенгладбахская "Боруссия" продлила сотрудничество с 31-летним Штефаном Лайнером, у которого 30 июня заканчивалось соглашение. Австриец подписал с клубом контракт, который будет действовать до конца июня 2026 года.
"Мне нравится играть за "Боруссию". Прошлый сезон был непростым, как для меня лично, так и для клуба. Теперь я с нетерпением жду возможности отплатить за доверие, которое мне оказали, и отдать все, чтобы мы смогли улучшить свои результаты по сравнению с прошлым сезоном", - заявил австрийский защитник после продления соглашения.
Добавим, что в прошлом сезоне Штефан Лайнер провел 16 матчей и отметился одной результативной передачей.
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