Боруссия Д заинтересовалась вингером Ньюкасла

Одним из клубов, которому нужно продавать некоторых игроков, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей, является "Ньюкасл", и уже есть один клуб, который готов помочь Сорокам в этом.

"Ньюкаслу" нужно продавать некоторых игроков, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей, и уже есть один клуб, который готов помочь "сорокам" в этом.

По словам журналиста Патрика Бергера, дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к вингеру "Ньюкасла" Янкуба Минтеху.

19-летний футболист весь прошлый сезон играл за "Фейеноорд" на правах аренды. Янкуба сыграл за команду 37 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 6 ассистов.