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Аугсбург продлил контракт с Арне Майером
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий полузащитник Арне Майер остается в "Аугсбурге". Игрок продлил свой контракт на один год и теперь его соглашение действует до 30 июня 2026 года.
"Наши переговоры всегда были очень позитивными, поэтому продление контракта с "Аугсбургом" стало для меня легким решением. У нас с клубом есть четкий план, и я хочу взять на себя больше ответственности в будущем, а также вести за собой своими выступлениями. Наше совместное путешествие еще не закончилось, и я с нетерпением жду всего, что еще впереди", - заявил полузащитник после продления контракта.
Добавим, что Арне Майер в прошлом сезоне провел 23 матча, где отметился 2 голами и 3 передачами.
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