Аугсбург продлил контракт с Арне Майером

Немецкий полузащитник Арне Майер остается в "Аугсбурге". Игрок продлил свой контракт на один год и теперь его соглашение действует до 30 июня 2026 года.

"Наши переговоры всегда были очень позитивными, поэтому продление контракта с "Аугсбургом" стало для меня легким решением. У нас с клубом есть четкий план, и я хочу взять на себя больше ответственности в будущем, а также вести за собой своими выступлениями. Наше совместное путешествие еще не закончилось, и я с нетерпением жду всего, что еще впереди", - заявил полузащитник после продления контракта.

Добавим, что Арне Майер в прошлом сезоне провел 23 матча, где отметился 2 голами и 3 передачами.