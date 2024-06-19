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Официально: Марко Розе продлил контракт с Лейпцигом

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Официально: Марко Розе продлил контракт с Лейпцигом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"РБ Лейпциг" и главный тренер Марко Розе договорились о досрочном продлении контракта. Немецкий специалист останется в клубе до лета 2026 года. Вместе с "быками" он выигрывал Кубок и Суперкубок Германии.

"Я счастлив, что мы продолжаем работать вместе. Я родом отсюда и чувствую себя в городе и регионе как дома. Это очень весело с моими ребятами, с персоналом, со всеми работниками клуба и, конечно, с нашими болельщиками. С момента прихода в "РБ Лейпциг" нам удалось успешно защитить наш титул Кубка Германии и поднять Суперкубок. За кулисами клуб упорно работает над тем, чтобы снова иметь в своем распоряжении лучший состав. Мы знаем, что можем достичь большего и хотим большего. Мы амбициозны и будем оставаться таковыми, но при этом будем сосредотачиваться на том, что нас ждет впереди", - заявил Марко Розе после продления соглашения.

Добавим, что в прошлом сезоне "РБ Лейпциг" финишировал четвертым в Бундеслиге и в очередной раз примет участие в Лиге чемпионов.

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РБ Лейпциг Марко Розе
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Источник:
РБ Лейпциг
Опубликовал: Александр Гресь
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