Официально: Марко Розе продлил контракт с Лейпцигом

"РБ Лейпциг" и главный тренер Марко Розе договорились о досрочном продлении контракта. Немецкий специалист останется в клубе до лета 2026 года. Вместе с "быками" он выигрывал Кубок и Суперкубок Германии.

"Я счастлив, что мы продолжаем работать вместе. Я родом отсюда и чувствую себя в городе и регионе как дома. Это очень весело с моими ребятами, с персоналом, со всеми работниками клуба и, конечно, с нашими болельщиками. С момента прихода в "РБ Лейпциг" нам удалось успешно защитить наш титул Кубка Германии и поднять Суперкубок. За кулисами клуб упорно работает над тем, чтобы снова иметь в своем распоряжении лучший состав. Мы знаем, что можем достичь большего и хотим большего. Мы амбициозны и будем оставаться таковыми, но при этом будем сосредотачиваться на том, что нас ждет впереди", - заявил Марко Розе после продления соглашения.

Добавим, что в прошлом сезоне "РБ Лейпциг" финишировал четвертым в Бундеслиге и в очередной раз примет участие в Лиге чемпионов.