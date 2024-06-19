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Стало известно, сколько мюнхенской Баварии стоило уволить Тухеля
Специалист получит фиксированную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" назначила Венсана Компани новым главным тренером команды. Правда, с его предшественником Томасом Тухелем немцы до сих пор не урегулировали некоторые вопросы.
По информации СМИ, клуб согласился выплатить Томасу Тухелю компенсацию за расторжение контракта. Специалист получит фиксированную сумму примерно в 10 миллионов евро.
Однако, если Томас найдет новую работу до окончания контракта с "Баварией", как должно быть до июня 2025 года, часть компенсации будет потеряна.
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