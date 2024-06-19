Стало известно, сколько мюнхенской Баварии стоило уволить Тухеля

Мюнхенская "Бавария" назначила Венсана Компани новым главным тренером команды. Правда, с его предшественником Томасом Тухелем немцы до сих пор не урегулировали некоторые вопросы.

По информации СМИ, клуб согласился выплатить Томасу Тухелю компенсацию за расторжение контракта. Специалист получит фиксированную сумму примерно в 10 миллионов евро.

Однако, если Томас найдет новую работу до окончания контракта с "Баварией", как должно быть до июня 2025 года, часть компенсации будет потеряна.