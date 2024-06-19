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Стало известно, сколько мюнхенской Баварии стоило уволить Тухеля

Германия
Обновлено

Специалист получит фиксированную сумму

Стало известно, сколько мюнхенской Баварии стоило уволить Тухеля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" назначила Венсана Компани новым главным тренером команды. Правда, с его предшественником Томасом Тухелем немцы до сих пор не урегулировали некоторые вопросы.

По информации СМИ, клуб согласился выплатить Томасу Тухелю компенсацию за расторжение контракта. Специалист получит фиксированную сумму примерно в 10 миллионов евро.

Однако, если Томас найдет новую работу до окончания контракта с "Баварией", как должно быть до июня 2025 года, часть компенсации будет потеряна.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
19.06.2024 в 18:17
Тухуля.... Добре що не Тухуя....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.06.2024 в 18:17
Тухуля.... Добре що не Тухуя....
Ответить
0
0

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