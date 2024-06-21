Менхенгладбахская Боруссия приобрела Тима Кляйндинста из Хайденхайма

Менхенгладбахская "Боруссия" завершила подписание Тима Кляйндинста из "Хайденхайма". 28-летний нападающий подписал контракт до 30 июня 2028 года. Оба клуба договорились, что сумма трансфера не разглашается.

"Для меня лично это большой шанс играть в таком большом клубе. Я с нетерпением жду своего времени здесь. Надеюсь, что смогу помочь "Боруссии" снова добиться успеха в следующем сезоне", - заявил Тим Кляйндинст после перехода в новую команду.

Добавим, что в прошлом сезоне немецкий форвард сыграл 35 матчей, где отметился 14 голами и 5 ассистами.