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Менхенгладбахская Боруссия приобрела Тима Кляйндинста из Хайденхайма
Об этом говорится на официальном сайте жеребцов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Менхенгладбахская "Боруссия" завершила подписание Тима Кляйндинста из "Хайденхайма". 28-летний нападающий подписал контракт до 30 июня 2028 года. Оба клуба договорились, что сумма трансфера не разглашается.
"Для меня лично это большой шанс играть в таком большом клубе. Я с нетерпением жду своего времени здесь. Надеюсь, что смогу помочь "Боруссии" снова добиться успеха в следующем сезоне", - заявил Тим Кляйндинст после перехода в новую команду.
Добавим, что в прошлом сезоне немецкий форвард сыграл 35 матчей, где отметился 14 голами и 5 ассистами.
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