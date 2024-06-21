Вальдемар Антон станет игроком Боруссии Дортмунд - Романо

"Боруссия Дортмунд" вскоре подпишет четырехлетний контракт с 27-летним защитником "Штутгарта" Вальдемаром Антоном.

По информации Фабрицио Романо, отступные за игрока составляют 22 миллиона евро. Все детали контракта уже согласованы и утверждены обоими клубами.

Вальдемар присоединился к "Штутгарту" в 2020 году. Футболист в прошлом сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.