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Вальдемар Антон станет игроком Боруссии Дортмунд - Романо

Германия
Обновлено

Все детали контракта уже согласованы

Вальдемар Антон станет игроком Боруссии Дортмунд - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Боруссия Дортмунд" вскоре подпишет четырехлетний контракт с 27-летним защитником "Штутгарта" Вальдемаром Антоном.

По информации Фабрицио Романо, отступные за игрока составляют 22 миллиона евро. Все детали контракта уже согласованы и утверждены обоими клубами.

Вальдемар присоединился к "Штутгарту" в 2020 году. Футболист в прошлом сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

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Боруссия (Дортмунд) Штутгарт Вальдемар Антон
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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