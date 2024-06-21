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Вальдемар Антон станет игроком Боруссии Дортмунд - Романо
Все детали контракта уже согласованы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия Дортмунд" вскоре подпишет четырехлетний контракт с 27-летним защитником "Штутгарта" Вальдемаром Антоном.
По информации Фабрицио Романо, отступные за игрока составляют 22 миллиона евро. Все детали контракта уже согласованы и утверждены обоими клубами.
Вальдемар присоединился к "Штутгарту" в 2020 году. Футболист в прошлом сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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