Бавария интересуется центральным полузащитником сборной Турции и Интера Чалханоглу

"Бавария" интересуется Хаканом Чалханоглу. Об этом сообщает FC InterNews.

По имеющейся информации, "Бавария" подала запрос о трансфере, они хотят приобрести 30-летнего игрока за 50 миллионов евро, на данный момент "Интер" против продажи Чалханоглу. Но тем временем турецкий полузащитник позитивно смотрит на переход в немецкий чемпионат. Отмечается, что мюнхенский клуб готов предложить Чалханоглу 4-летний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, в сезоне 2023/2024 на счету Чалханоглу 15 голов и 3 результативные передачи в 41 матче за "Интер" во всех турнирах.