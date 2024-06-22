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Бавария интересуется центральным полузащитником сборной Турции и Интера Чалханоглу
Готовы платить 8 миллионов евро + бонусы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" интересуется Хаканом Чалханоглу. Об этом сообщает FC InterNews.
По имеющейся информации, "Бавария" подала запрос о трансфере, они хотят приобрести 30-летнего игрока за 50 миллионов евро, на данный момент "Интер" против продажи Чалханоглу. Но тем временем турецкий полузащитник позитивно смотрит на переход в немецкий чемпионат. Отмечается, что мюнхенский клуб готов предложить Чалханоглу 4-летний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро плюс бонусы.
Напомним, в сезоне 2023/2024 на счету Чалханоглу 15 голов и 3 результативные передачи в 41 матче за "Интер" во всех турнирах.
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