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Бавария интересуется центральным полузащитником сборной Турции и Интера Чалханоглу

Германия

Готовы платить 8 миллионов евро + бонусы

Бавария интересуется центральным полузащитником сборной Турции и Интера Чалханоглу

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" интересуется Хаканом Чалханоглу. Об этом сообщает FC InterNews.

По имеющейся информации, "Бавария" подала запрос о трансфере, они хотят приобрести 30-летнего игрока за 50 миллионов евро, на данный момент "Интер" против продажи Чалханоглу. Но тем временем турецкий полузащитник позитивно смотрит на переход в немецкий чемпионат. Отмечается, что мюнхенский клуб готов предложить Чалханоглу 4-летний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро плюс бонусы.

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Напомним, в сезоне 2023/2024 на счету Чалханоглу 15 голов и 3 результативные передачи в 41 матче за "Интер" во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Хакан Чалханоглу Интер (Милан)
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Источник:
FC InterNews
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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