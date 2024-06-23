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Sky Sport Germany: Йозуа Киммих не хочет продолжать играть в Баварии

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Перейдет в Испанию?

Sky Sport Germany: Йозуа Киммих не хочет продолжать играть в Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих не хочет продолжать карьеру в мюнхенской команде. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации издания, Йозуа Киммих приступил к поиску нового клуба, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик заинтересован в услугах полузащитника, вот почему 29-летний полузащитник может перейти в "Барсу" если стороны угодят сумму трансфера.

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Напомним, в сезоне 2023/24 Киммих принял участие в 43 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. Контракт немца с Баварией рассчитан до лета 2025 года.

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Бавария (Мюнхен) Барселона Йозуа Киммих Ханси Флик
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Источник:
Sky Sport Germany
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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