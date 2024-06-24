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Штутгарт арендовал Фабиана Ридера у французского Ренна

Германия

Об этом говорится на официальном сайте немецкого клуба

Штутгарт арендовал Фабиана Ридера у французского Ренна

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Фабиан Ридер в следующем сезоне сменит лигу: 22-летнего игрока "Ренна" арендовал на один сезон "Штутгарт". Полузащитник также успел сыграть на Евро-2024, где в составе сборной Швейцарии игрок провел три матча.

"Штутгарт" - невероятный клуб с замечательными болельщиками, и я с нетерпением жду возможности сыграть перед ними. Я надеюсь использовать свои качества и опыт, чтобы помочь "Штутгарту" справиться с вызовами, которые ждут его впереди", - заявил Фабиан Ридер после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне в составе "Ренна" швейцарец провел 19 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.

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Источник:
Штутгарт
Опубликовал: Александр Гресь
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