Байер объявил о трансфере талантливого защитника из Барселоны

"Байер" подтвердил подписание 16-летнего итальянского защитника Андреа Натали из "Барселоны".

В своем первом сезоне футболист будет выступать за "Байер U-19", а также принимать участие в тренировках с первой командой.

Андреа начал свой футбольный путь в академии "Милана", откуда летом 2020 года перебрался в "Эспаньол". Через год его заметили и перевели в Ла Масию, известную молодежную академию "Барселоны".