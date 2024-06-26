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Байер объявил о трансфере талантливого защитника из Барселоны

Германия

В своем первом сезоне футболист будет выступать за Байер U-19

Байер объявил о трансфере талантливого защитника из Барселоны

Bayer 04 Leverkusen

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"Байер" подтвердил подписание 16-летнего итальянского защитника Андреа Натали из "Барселоны".

В своем первом сезоне футболист будет выступать за "Байер U-19", а также принимать участие в тренировках с первой командой.

Андреа начал свой футбольный путь в академии "Милана", откуда летом 2020 года перебрался в "Эспаньол". Через год его заметили и перевели в Ла Масию, известную молодежную академию "Барселоны".

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Источник:
bayer
Опубликовал: Екатерина Власова
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