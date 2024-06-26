Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер объявил о трансфере талантливого защитника из Барселоны
В своем первом сезоне футболист будет выступать за Байер U-19
Bayer 04 Leverkusen
"Байер" подтвердил подписание 16-летнего итальянского защитника Андреа Натали из "Барселоны".
В своем первом сезоне футболист будет выступать за "Байер U-19", а также принимать участие в тренировках с первой командой.
Андреа начал свой футбольный путь в академии "Милана", откуда летом 2020 года перебрался в "Эспаньол". Через год его заметили и перевели в Ла Масию, известную молодежную академию "Барселоны".
✚ Willkommen bei Bayer 04, Andrea! ✚— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 26, 2024
Der italienische Junioren-Nationalspieler und U17-Europameister Andrea #Natali wechselt von der U18 des @fcbarcelona unters Kreuz.
Mehr zum Transfer: https://t.co/2UwdYccNJq#Werkself | #Bayer04 pic.twitter.com/YXoDHmCneY
Популярное сейчас
- Поменьше пропускать, поменьше карточек. Задания сборной Украины в борьбе за выход с третьего места
- Больше не абсолютный чемпион мира. Александр Усик освободил титул IBF в супертяжелом весе
- Безумная развязка в группе D, скучная Англия, Фесюн в Шахтере. Главные новости за 25 июня
- Ред Булл Зальцбург арендовал Яниса Бласвиха у Лейпцига
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО