Боруссия Дортмунд подписала лучшего бомбардира Штутгарта - Романо

"Боруссия Дортмунд" вскоре объявит о подписании контракта с нападающим Серу Гирасси из "Штутгарта".

По информации Фабрицио Романо, немцы выплатят клубу футболиста отступные в размере около 17,5 миллионов евро.

Серу в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 3 ассиста.