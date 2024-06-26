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Боруссия Дортмунд подписала лучшего бомбардира Штутгарта - Романо

Германия

Клуб вскоре объявит о подписании игрока

Боруссия Дортмунд подписала лучшего бомбардира Штутгарта - Романо

transfermarkt

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"Боруссия Дортмунд" вскоре объявит о подписании контракта с нападающим Серу Гирасси из "Штутгарта".

По информации Фабрицио Романо, немцы выплатят клубу футболиста отступные в размере около 17,5 миллионов евро.

Серу в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 3 ассиста.

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Боруссия (Дортмунд) Штутгарт Серу Гирасси
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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