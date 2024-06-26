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Боруссия Дортмунд подписала лучшего бомбардира Штутгарта - Романо
Клуб вскоре объявит о подписании игрока
transfermarkt
"Боруссия Дортмунд" вскоре объявит о подписании контракта с нападающим Серу Гирасси из "Штутгарта".
По информации Фабрицио Романо, немцы выплатят клубу футболиста отступные в размере около 17,5 миллионов евро.
Серу в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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