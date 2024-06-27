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Штутгарт приобрел Рамона Хендрикса из Фейеноорда
Об этом говорится на официальном сайте немецкого клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" продолжает работать над укреплением состава своей команды этим летом. Руководство "швабов" приобрело Рамона Хендрикса из "Фейеноорда". Прошлый сезон 22-летний центральный защитник провел на правах аренды в "Витессе". Контракт с немецким клубом у игрока будет рассчитан до конца июня 2028 года.
"Я с нетерпением жду начала выступлений в Германии. Это большой шаг для меня, и я очень рад быть здесь. Не могу дождаться, чтобы познакомиться с командой и персоналом, тренироваться здесь и играть на этом замечательном стадионе", - заявил Рамон Хендрикс после перехода в "Штутгарт".
Добавим, что в прошлом сезоне центральный защитник провел 35 матчей во всех турнирах за "Витесс".
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