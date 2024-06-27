Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майнц приобрел Николаса Верачнига из австрийского Вольфсберга
Об этом говорится на официальном сайте немецкой команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Майнц" продолжает работать на трансферном рынке. К немецкому клубу присоединился Николас Верачниг, который перешел из австрийского "Вольфсберга". Контракт 21-летнего правого защитника будет рассчитан с новым до конца июня 2028 года.
"Я готов сделать следующий шаг в своей карьере. "Майнц 05" является идеальным клубом для этого - я смогу продолжить свое развитие в оптимальных условиях в одной из лучших лиг Европы. Мои переговоры с руководством, особенно с тренером Бо Хенриксеном, были великолепными и дали мне настоящую мотивацию для перехода. Теперь я с нетерпением жду знакомства с моими новыми партнерами по команде и болельщиками "Майнца", чтобы отдать все силы клубу", - заявил Николас Верачниг после перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне игрок провел 27 матчей и отдал 3 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Поддерживать сборную надо, когда несчастье. А у Реброва - вызванный недальновидностью провал. А за это надо отвечать
- Быть Кевином де Брюйне: ссоры с тренерами, пять голов за тайм и собственный элитный турнир
- Вылет Украины, грузинское чудо и новый клуб Григорчука. Главные новости за 26 июня
- Боруссия Дортмунд подписала лучшего бомбардира Штутгарта - Романо
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО