Майнц приобрел Николаса Верачнига из австрийского Вольфсберга

"Майнц" продолжает работать на трансферном рынке. К немецкому клубу присоединился Николас Верачниг, который перешел из австрийского "Вольфсберга". Контракт 21-летнего правого защитника будет рассчитан с новым до конца июня 2028 года.

"Я готов сделать следующий шаг в своей карьере. "Майнц 05" является идеальным клубом для этого - я смогу продолжить свое развитие в оптимальных условиях в одной из лучших лиг Европы. Мои переговоры с руководством, особенно с тренером Бо Хенриксеном, были великолепными и дали мне настоящую мотивацию для перехода. Теперь я с нетерпением жду знакомства с моими новыми партнерами по команде и болельщиками "Майнца", чтобы отдать все силы клубу", - заявил Николас Верачниг после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне игрок провел 27 матчей и отдал 3 результативные передачи.