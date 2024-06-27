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Майнц приобрел Николаса Верачнига из австрийского Вольфсберга

Германия

Об этом говорится на официальном сайте немецкой команды

Майнц приобрел Николаса Верачнига из австрийского Вольфсберга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Майнц" продолжает работать на трансферном рынке. К немецкому клубу присоединился Николас Верачниг, который перешел из австрийского "Вольфсберга". Контракт 21-летнего правого защитника будет рассчитан с новым до конца июня 2028 года.

"Я готов сделать следующий шаг в своей карьере. "Майнц 05" является идеальным клубом для этого - я смогу продолжить свое развитие в оптимальных условиях в одной из лучших лиг Европы. Мои переговоры с руководством, особенно с тренером Бо Хенриксеном, были великолепными и дали мне настоящую мотивацию для перехода. Теперь я с нетерпением жду знакомства с моими новыми партнерами по команде и болельщиками "Майнца", чтобы отдать все силы клубу", - заявил Николас Верачниг после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне игрок провел 27 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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Майнц Вольфсберг
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Источник:
Майнц
Опубликовал: Александр Гресь
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