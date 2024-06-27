Дино Топмеллер отказался возглавить клуб из Саудовской Аравии

"Аль-Иттихад" после победы в Про-лиге в 2023 году, прошлый сезон провел неудачно, финишировав на пятом месте. "Тигры" впервые за четыре года оказались за пределами лидирующей тройки и в итоге уволили с тренерского мостика Марсело Гальярдо.

По сообщению немецкого издания, руководитель франкфуртского "Айнтрахта" Дино Топмеллер получил предложение возглавить саудовский клуб. Однако, 43-летний специалист отклонил эту возможность. Стоит добавить, что "Аль-Иттихад" предлагал Дино Топмеллеру годовую зарплату в размере 8 млн евро.

Напомним, что "Айнтрахт" в последнем сезоне Бундеслиги финишировал шестым в турнирной таблице.