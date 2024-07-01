Байер интересуется талантливым защитником Ювентуса

Чемпион Бундеслиги осознает, что с уходом Джонатана Та клуб будет иметь проблемы в центре защиты на следующий сезон. Поэтому руководство "Байера" занимается поисками игрока, который бы мог заменить немецкого опытного футболиста.

Сообщается, что "фармацевты" интересуются 19-летним Дином Гюйсеном из "Ювентуса". Юный центральный защитник провел прошлый сезон в аренде у "Ромы", где успел себя хорошо зарекомендовать: игрок провел 14 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.

Добавим, что в случае возможного трансфера "Байеру" придется заплатить за Дина Гюйсена 25-30 млн евро.