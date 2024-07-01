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Манчестер Юнайтед начал переговоры с ключевым защитником Баварии
Бавария установила цену на своего центрального защитника
Бавария
С приходом нового главного тренера мюнхенская "Бавария" готова продать нескольких своих игроков, в том числе Маттейса де Лигта.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немцы уже установили цену на своего игрока - 50 миллионов евро плюс бонусы.
Также отмечается, что "Манчестер Юнайтед" уже начал переговоры по переходу Маттейса де Лигта. "Красные дьяволы" уже связались с представителями игрока. Однако конструктивного диалога пока не было, поскольку де футболист попросил не начинать переговоры сейчас, сосредоточившись вместо этого на своих выступлениях на Евро-2024.
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