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Манчестер Юнайтед начал переговоры с ключевым защитником Баварии

Германия

Бавария установила цену на своего центрального защитника

Манчестер Юнайтед начал переговоры с ключевым защитником Баварии

Бавария

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С приходом нового главного тренера мюнхенская "Бавария" готова продать нескольких своих игроков, в том числе Маттейса де Лигта.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немцы уже установили цену на своего игрока - 50 миллионов евро плюс бонусы.

Также отмечается, что "Манчестер Юнайтед" уже начал переговоры по переходу Маттейса де Лигта. "Красные дьяволы" уже связались с представителями игрока. Однако конструктивного диалога пока не было, поскольку де футболист попросил не начинать переговоры сейчас, сосредоточившись вместо этого на своих выступлениях на Евро-2024.

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Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Матейс де Лигт
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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