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Бавария прередумала сотрудничать с ассистентом, с которым уже договорились, из-за нового тренера команды
Специалист очень разочарован
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" планировала предложить Тобиасу Швайнштайгеру должность ассистента тренера и между сторонами уже были определенные договоренности, но сейчас все изменилось.
Однако, согласно информации Bayern & Germany, новый наставник команды Венсан Компани не заинтересован в сотрудничестве со Швайнштайгером.
Тобиас очень разочарован, поскольку специалист отклонил предложение возглавить команду второго дивизиона, чтобы работать в "Баварии".
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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