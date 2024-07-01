Бавария прередумала сотрудничать с ассистентом, с которым уже договорились, из-за нового тренера команды

"Бавария" планировала предложить Тобиасу Швайнштайгеру должность ассистента тренера и между сторонами уже были определенные договоренности, но сейчас все изменилось.

Однако, согласно информации Bayern & Germany, новый наставник команды Венсан Компани не заинтересован в сотрудничестве со Швайнштайгером.

Тобиас очень разочарован, поскольку специалист отклонил предложение возглавить команду второго дивизиона, чтобы работать в "Баварии".