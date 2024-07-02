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Хоффенхайм продлил аренду Давида Юрасека
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Хоффенхайм" арендует Давида Юрасека еще на один год у "Бенфики". Чешский игрок играл за немецкий клуб и в прошлом сезоне: 23-летний защитник в январе перешел к "крестьянам" на полгода на временной основе. Давид Юрасек все еще имеет контракт с лиссабонской "Бенфикой" до 30 июня 2028 года.
"Давид перешел в "Хоффенхайм" из сложного для него лично периода в лиссабонской "Бенфике" и после нескольких недель ознакомления с командой показал, что может быть важным фактором в нашей игре. Давид - динамичный и сильный в атаке защитник, который также умеет надежно защищаться. Его выдающиеся выступления в топ-матчах, таких, как наша игра на выезде в Леверкузене, являются прекрасным примером этого и вселяют в нас оптимизм в следующий сезон", - заявил исполнительный директор немецкого клуба Александер Розен.
Добавим, что в прошлом сезоне Давид Юрасек провел 25 матчей и отметился результативной передачей.
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