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Хоффенхайм продлил аренду Давида Юрасека

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Хоффенхайм продлил аренду Давида Юрасека

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Хоффенхайм" арендует Давида Юрасека еще на один год у "Бенфики". Чешский игрок играл за немецкий клуб и в прошлом сезоне: 23-летний защитник в январе перешел к "крестьянам" на полгода на временной основе. Давид Юрасек все еще имеет контракт с лиссабонской "Бенфикой" до 30 июня 2028 года.

"Давид перешел в "Хоффенхайм" из сложного для него лично периода в лиссабонской "Бенфике" и после нескольких недель ознакомления с командой показал, что может быть важным фактором в нашей игре. Давид - динамичный и сильный в атаке защитник, который также умеет надежно защищаться. Его выдающиеся выступления в топ-матчах, таких, как наша игра на выезде в Леверкузене, являются прекрасным примером этого и вселяют в нас оптимизм в следующий сезон", - заявил исполнительный директор немецкого клуба Александер Розен.

Добавим, что в прошлом сезоне Давид Юрасек провел 25 матчей и отметился результативной передачей.

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Источник:
Гоффенгайм
Опубликовал: Александр Гресь
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