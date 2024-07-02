Хоффенхайм продлил аренду Давида Юрасека

"Хоффенхайм" арендует Давида Юрасека еще на один год у "Бенфики". Чешский игрок играл за немецкий клуб и в прошлом сезоне: 23-летний защитник в январе перешел к "крестьянам" на полгода на временной основе. Давид Юрасек все еще имеет контракт с лиссабонской "Бенфикой" до 30 июня 2028 года.

"Давид перешел в "Хоффенхайм" из сложного для него лично периода в лиссабонской "Бенфике" и после нескольких недель ознакомления с командой показал, что может быть важным фактором в нашей игре. Давид - динамичный и сильный в атаке защитник, который также умеет надежно защищаться. Его выдающиеся выступления в топ-матчах, таких, как наша игра на выезде в Леверкузене, являются прекрасным примером этого и вселяют в нас оптимизм в следующий сезон", - заявил исполнительный директор немецкого клуба Александер Розен.

Добавим, что в прошлом сезоне Давид Юрасек провел 25 матчей и отметился результативной передачей.