Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария продлила контракт со своим 18-летним вингером
Я хочу продолжать совершенствоваться (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" продлила контракт с вингером Арийоном Ибрагимовичем.
Игрок подписал новый контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года.
"Я рад продлить свой договор с ФК "Бавария" и вернуться домой - играл в этом клубе с юности. Я хочу продолжать совершенствоваться, отдавать все для своей команды и клуба и выигрывать много титулов с "Баварией", - сказал футболист.
✍️ 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣♦️— FC Bayern München (@FCBayern) July 2, 2024
???? Alle Reaktionen zur Vertragsverlängerung: https://t.co/09dMtalH6o#FCBayern #MiaSanMia #Ibrahimović2027 pic.twitter.com/MBtsaDyiWb
Напомним, что Арийон в прошлом сезоне играл за "Фрозиноне" на правах аренды.
Популярное сейчас
- Румыния – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Атлетико отбросил идею с подписанием Довбика - названа причина
- Днепр-1 тоже может пополнить список. Участники УПЛ с самой короткой историей существования
- Мамардашвили: Переход в Баварию? У них все еще лучший вратарь мира
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО