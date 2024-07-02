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Бавария продлила контракт со своим 18-летним вингером

Германия

Я хочу продолжать совершенствоваться (с)

Бавария продлила контракт со своим 18-летним вингером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" продлила контракт с вингером Арийоном Ибрагимовичем.

Игрок подписал новый контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года.

"Я рад продлить свой договор с ФК "Бавария" и вернуться домой - играл в этом клубе с юности. Я хочу продолжать совершенствоваться, отдавать все для своей команды и клуба и выигрывать много титулов с "Баварией", - сказал футболист.

Напомним, что Арийон в прошлом сезоне играл за "Фрозиноне" на правах аренды.

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Источник:
fc bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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