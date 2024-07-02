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Мюнхенская Бавария определилась с заменой де Лигту
Немцы очень близки к продаже своего центрального защитника
Мюнхенская "Бавария" очень близка к продаже своего центрального защитника Маттейса де Лигта. Однако у них уже есть замена для нидерландца.
По словам Фабрицио Романо, "Бавария" уверена в подписании игрока "Байера" Джонатана Та. Немцы считают, что их предложение леверкузенскому клубу может быть принято, что позволит им начать переговоры по личным условиям с футболистом.
Стоит напомнить, что Маттейс де Лигт готов согласиться на снижение зарплаты, чтобы перейти в "Манчестер Юнайтед".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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