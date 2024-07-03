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Легенда дортмундской Боруссии может продолжить свою карьеру в Байере
Хуммельс может присоединиться к Байеру
Getty Images / Global Images Ukraine
Легенда дортмундской "Боруссии" Матс Гуммельс может продолжить свою карьеру в "Байере".
По словам Флориана Плеттенберга, "фармацевты" ищут замену Джонатану Та, который, вероятно, перейдет в мюнхенскую "Баварию". Однако Гуммельс пока не определился, где продолжит карьеру.
Матс сыграл 508 матчей в составе "Боруссии". А в сезоне 2023/24 на его счету 40 проведенных встреч, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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