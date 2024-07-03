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Бавария подписала опытного хавбека из Фулхэма - Романо

Германия
Обновлено

Вскоре клуб объявит об этом официально

Бавария подписала опытного хавбека из Фулхэма - Романо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник Жоау Пальинья станет игроком мюнхенской "Баварии". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

28-летний футболист подпишет контракт с немецким грандом до 2028 года. А трансферная сумма составила около 50 миллионов евро, к которой могут добавиться еще 5 млн в виде бонусов.

Жоау должен пройти медицинское обследование, а затем "Бавария" объявит обо всем официально.

Пальинья сейчас игрок "Фулхэма", полузащитник присоединился к клубу в 2022 году за 22 миллиона евро.

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Бавария (Мюнхен) Фулхэм (Лондон) Жоау Пальинья
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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